Vous pouvez jouer gratuitement à Crusader Kings III sur Steam pour quelques jours

Mêlant faits historiques et une bonne dose de stratégie, Crusader Kings III a récolté tous les suffrages à son lancement l'année dernière. Il est le digne successeur des deux opus précédents, et des millions de joueurs ont succombé à ses charmes sur PC. Pour les retardataires, Valve s'est associé à Paradox Interactive dans le but de proposer un essai gratuit sur une période limitée.