Counter-Strike: Global Offensive a subitement disparu de Steam

Rapidement réapparu après quelques heures, le jeu doit en réalité sa disparition momentanée de la boutique Steam à une simple erreur accidentelle. Un incident identifié par des internautes, comme Pavel Djundik sur Twitter, suite à des recherches opérées sur Steam Database, et rapidement confirmé par Valve.

L'erreur serait intervenue lors de la suppression, également fortuite, d’un certain nombre de contenus de la plateforme, parmi lesquels des DLC de Fallout: New Vegas ou Black Desert Online et même des films et séries comme Mad Max ou Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.