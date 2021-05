S.T.A.L.K.E.R. 2 : trois mois d’exclusivité Xbox et un contenu extrêmement riche

Repérée par The Verge, l’information est extraite de documents officiels intervenant dans la procédure qui oppose Apple à Epic. On y apprend notamment que le jeu sera une exclusivité Xbox pour une durée, que l’on observe très rarement, de trois mois.

Une sortie exclusive qui devrait intervenir au dernier trimestre 2021 sur Xbox Series X |S et PC, et qui sera également jouable via le Xbox Game Pass. Pour l’instant, rien n’est prévu sur PlayStation, ni sur les anciennes générations de consoles. S.T.A.L.K.E.R. 2 sera donc un pur produit next-gen qui nous vante déjà de la 4K, du HDR et du ray tracing .