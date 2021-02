Cyberpunk 2077 : la seconde mise à jour majeure repoussée à fin mars suite à la cyberattaque

Le studio insiste ainsi sur l'importance des améliorations qu'annonce cette seconde mise à jour, qui devrait largement dépasser les précédents correctifs. CD Projekt Red entend donc prendre le temps de délivrer une update à la hauteur des attentes des joueurs.

La cyberattaque et la gestion de crise suivant la fuite de nombreuses données sensibles, dont le code source de Cyberpunk 2077, The Witcher 3 ou encore du moteur RedEngine, forcent une fois de plus le studio à revoir ses plans. La sortie de la seconde mise à jour majeure de Cyberpunk 2077 est donc repoussée de fin février à fin mars.

Il ne reste donc plus qu'à attendre l'annonce d'une nouvelle date de sortie plus précise et du contenu de la mise à jour, qui devrait permettre de profiter un peu mieux de ce que Night City peut offrir.