CD Projekt annonce avoir été victime d'une cyberattaque

Avec son communiqué, CD Projekt a également joint une copie de l'e-mail envoyé par le ou les responsables de la cyberattaque. Nous y apprenons que la totalité des codes source de Cyberpunk 2077, Gwent, The Witcher 3 ainsi que celui d'une version non sortie de ce dernier jeu auraient été subtilisés. De plus, des documents internes liés à la comptabilité, à l'administration ou encore aux relations avec les investisseurs seraient concernés.