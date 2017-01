Windows 10 : Project Neon, nouvelle interface ?

Project Neon, une mise à jour mineure de Windows 10 ?

Microsoft appliquera à Windows 10 ce qu'il exige des développeurs avec Project Neon

Modifié le 09/01/2017 à 18h28

L'idée sous-jacente est en fait d'uniformiser l'apparence de Windows 10, qui affiche certaines animations et effets visuels hérités de... Windows 7.Pas de révolution donc à la clef de cette mise à jour de Windows 10, mais un travail de mise en cohérence de l'ensemble. Il consisterait notamment à uniformiser les animations, pour qu'elles aient toutes la même apparence, quels que soient les menus et ressources du système sollicités par l'utilisateur. D'après Mspoweruser, une nouvelle bibliothèque d'affichage appelée "Acrylic" aurait pour mission de flouter l'affichage derrière la fenêtre d'une application, pour renforcer l'attention sur celle-ci.Cette mise à jour de l'interface graphique, qui pourrait intervenir à l'automne prochain en même temps que la mise à jour d'ensemble de Windows 10 appelée Redstone 3, réviserait également certaines applications phares du système d'exploitation de Microsoft, comme Outlook.Au final, si cette mise à jour "Project Neon" aboutit, elle ne serait finalement que la consécration du Microsoft Design Language, la Bible de Windows que les développeurs d'applications doivent lire et surtout suivre à la lettre pour que leurs applications s'intègrent au mieux à Windows 10. Microsoft ne ferait ainsi que s'appliquer ce qu'elle exige des autres...