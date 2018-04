Windows : Microsoft publie le code-source du gestionnaire de fichiers

WinFile, créé en 1989 pour Windows 3.0

Modifié le 09/04/2018 à 16h40

Si vous êtes en plein trip rétro, après avoir acheté une Atari 2600 et un C64Mini, et avant d'aller voir Ready Player One au cinéma, vous pouvez connaître les frissons des débuts de Windows en téléchargeant le code source du gestionnaire de fichiers que tout un chacun a eu sous les yeux quelques milliers de fois dans sa vie.C'est un vieux de la vieille de chez Microsoft qui vient de publier le code de WinFile sur GitHub , sous licence MIT. Le code est encore aujourd'hui capable de tourner sous Windows 10, après compilation.Pour cela, l'auteur de cette publication a dû le rendre compatible avec le mode 64-bit only de Windows. Il a également dû remplacer certaines API qui ne tournaient plus sous les dernières versions de Windows par des API publiques compatibles, et plus récentes.Les plus habiles pourront même ajouter l'historique WinFile à leurs projets de softs, afin de proposer une autre interface de navigation dans les fichiers de l'ordinateur à leurs utilisateurs.A noter que le drag and drop, auquel l'on est désormais habitué un peu partout, a été implémenté dans cette version préhistorique et pourtant parfaitement fonctionnelle de WinFIle.