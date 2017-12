Google se fâche avec Amazon qui tente de l’amadouer

Amazon ne vendait plus de Chromecast et d'Apple TV

Amazon s'inquiète et remet en vente le Chromecast

Modifié le 26/12/2017 à 13h38

Est-ce que la dernière décision d'Amazon pour amadouer Google va permettre d'enterrer la hache de guerre ?C'est peut-être ce qui a causé les tensions entre Amazon et Google au tout début : depuis 2015, Amazon ne vendait plus de Chromecast, l'appareil qui, branché sur la télévision, permet de diffuser certains services comme Netflix ou encore Youtube. En lieu et place de Chromecast, développé par Google, mais également de la version d'Apple de ces appareils, l'Apple TV, Amazon vendait exclusivement son appareil maison : la Fire TV. Amazon ne vend pas non plus l'enceinte intelligente de Google, Google Home, ou encore les produits connectés de Nest.Cette situation a duré pendant des années sans que Google ne s'en inquiète plus que ça et, surtout, sans que le géant de Mountain View prenne des mesures. Est-ce que les deux entreprises étaient en discussions et que celles-ci ont échoué ? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit le 5 décembre 2017, à la surprise générale, Google a annoncé que Youtube serait bloqué sur l'enceinte connectée Amazon Echo Show et que le service de streaming ne serait plus disponible pour les détenteurs de Fire Tv à partir de janvier 2018.La décision de Google pourrait bien poser problème à Amazon : ne plus pouvoir proposer Youtube à ses clients est une réelle perte de contenus. Du coup, il semblerait que le géant de Seattle ait décidé de faire un pas en direction de Google.Un peu plus d'une semaine après l'annonce de Google, Amazon a confirmé une information de Cnet : l'Apple TV et le ChromeCast sont de nouveau disponibles sur le site de commerce en ligne depuis le 14 décembre 2017. Une tentative de faire la paix avec le géant de Mountain View et d'éviter qu'il ne mette à exécution ses menaces.