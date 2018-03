Téléchargement illégal et streaming : la France championne d’Europe en 2017

Les Américains champions du monde du piratage, la France championne d'Europe

Les séries : le contenu le plus piraté

Modifié le 22/03/2018 à 10h25

Le rapport MUSO reste, en outre, incomplet puisqu'il ne prend pas en compte certaines techniques de piratage. Les chiffres dévoilés sont donc inférieurs à la réalité.Selon le rapport MUSO, les sites de piratage illégal et les plateformes de streaming ont reçu la bagatelle de 300 milliards de visites durant l'année 2017. Environ 821 millions de visites par jour... pour les seules données collectées par le cabinet. Par rapport à 2016, le nombre de visites a augmenté de 1,6 % ce qui montre que le piratage se porte bien malgré les politiques publiques visant à le réduire et le contrer.Les Etats-Unis restent les champions du monde du piratage : 27,9 milliards de visites en 2017 provenaient d'outre-Atlantique (même si on suppose que l'utilisation massive de VPN peut avoir faussé ces données). Suivent la Russie (20,6 milliards de visites) et l'Inde (17 milliards). La France, de son côté, arrive en 7ème position avec «» 10,5 milliards de visites en 2017. L'Hexagone est donc le champion européen du piratage devant l'Allemagne (9ème du classement) et le Royaume-Uni qui clôt le Top 10 des pays qui piratent le plus.Toujours selon le rapport MUSO, ce sont sans surprise les séries, dont c'est l'âge d'or depuis quelques années, qui remportent la palme des contenus les plus piratés. 106,9 milliards de visites de sites de piratage les concernaient, soit plus d'un tiers du total. Suivent la musique (73,9 milliards de visites) et les films (53,2 milliards).Le piratage massif des séries peut en outre expliquer le succès grandissant des plateformes de streaming illégal. A elles seules elles ont capté 53 % des visites, devenant ainsi l'outil de piratage le plus utilisé dans le monde.