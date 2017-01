Android TV : comment se débarasser d’un ransomware

Seule solution : réinitialiser sa télé

Éviter les fausses solutions

Modifié le 06/01/2017 à 17h38

C'est en allumant sa télé que Darren Cauthon se rend compte qu'un ransomware s'est invité dans son salon. L'écran affiche ce qui est fait pour ressembler à un document officiel, complet avec en-tête, signature et cache du... FBI. Le texte lui apprend que des fichiers suspects auraient été trouvés sur l'appareil, et que celui-ci aurait servi à visionner des contenus pornographiques. En faisant référence à un soi-disant document faisant loi, le prétendu FBI lui réclame 500 dollars.Sans paniquer, l'informaticien se met à chercher un tutoriel pour réinitialiser son appareil aux paramètres d'usine, mais n'en trouve pas. Il contacte LG, le fabricant de sa télé, mais cette demande ne donne pas de résultat. Alors, il poste sur Twitter une photo de sa télé infectée, en précisant que LG refuse de lui communiquer comment réaliser ce fameux. C'est là que LG le contacte de sa propre initiative, en lui donnant les instructions nécessaires. L'informaticien réussit à réinitialiser son appareil et tourne même une vidéo pour épargner à d'autres victimes ce parcours du combattant.Les ransomware, ces logiciels pirates malveillants qui profitent de la naïveté et du sentiment de honte des victimes pour les contraindre à payer une rançon, ne sont pas chose nouvelle. Il n'empêche qu'ils ont connu une diffusion très large cette dernière année. La société de cybersécurité Proofpoint évalue la progression du nombre de différents ransomwares à 600 % depuis décembre 2015.Afin d'éviter d'être infecté, il convient d'installer les mises à jour des systèmes d'exploitation et les correctifs aussitôt qu'ils deviennent disponibles. Un logiciel de sécurité est également incontournable, quel que soit le type d'appareil connecté.Et si, par malchance, vous êtes infecté, le mieux est de déconnecter l'appareil du réseau, afin d'empêcher d'infecter d'autres appareils que vous possédez. Par ailleurs, sachez que les outils de désinfection gratuits, bien que parfois efficaces, peuvent occasionner des dégâts encore plus importants s'ils sont eux-mêmes des malwares. Et dans le cas où ils ne le seraient pas, les capacités de ces logiciels se limitent au traitement d'un type précis de malware, qui peut ne pas être le vôtre, ou bien conviennent uniquement aux malwares diffusés lors d'une campagne d'attaque précise.Télécharger :