Forfait mobile : les meilleures offres de juillet

EI Telecom, détenu à 95% par Crédit Mutuel-CIC et à 5% par NRJ Group et qui se charge évidemment de la commercialisation des offres CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile et NRJ Mobile, mais aussi Auchan Telecom et Cofidis Mobile. Le tout en se reposant sur les infrastructures d'Orange et SFR.

Sisteer, hébergeur d'opérateurs mobiles installé à Malakoff, qui a dans son escarcelle Budget Mobile, Sim +, Zero Forfait et Ti-Text et qui profite du réseau SFR.

Citons également, en dehors de ces groupes, Coriolis, La Poste Mobile, Leclerc Mobile, Lycamobile, ou Prixtel, sans oublier les deux cas de licences de marque, Carrefour Mobile et M6 Mobile.

Modifié le 11/07/2017 à 12h38

Le marché de la téléphonie est en ébullition depuis l'arrivée de Free Mobile en 2012. Et alors que certains envisageaient un relatif retour au calme, la guerre des prix n'a jamais cessé depuis bientôt 5 ans.Dans ce cadre, il est parfois difficile de s'y retrouver et de faire le bon choix le moment venu. Nous vous proposons donc ici notre sélection de forfaits du moment.Et comme chacun peut, pour des raisons diverses et variées, être attaché à telle ou telle marque, nous avons choisi une offre par opérateur, afin que vous puissiez trouver forfait à votre smartphone, quelle que soit votre crèmerie.: les offres des opérateurs évoluant particulièrement rapidement, nous sommes évidemment amenés à mettre à jour cet article dès lors que l'un des acteurs propose un nouveau forfait intéressant.RED propose deux offres cet été, à saisir 5 Go d'internet 3G/4G au lieu de 1 Go , appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM, SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs métropolitains, le tout pour! Pour ce tarif profitez aussi de l'accès à SFR WiFi et de l'offre SFR Presse : une sélection de magazines et de quotidiens accessibles en quelques clics. Attention : au-delà des 5 Go, le rechargement de 100 Mo est automatique (dans la limite de 4 rechargements/mois) et facturé 2 €.Jusqu'à la même date, profitez aussi du! Retrouvez tous les avantages et le confort de votre forfait en déplacement : en Europe bien sûr, mais aussi au Canada ou encore aux USA. Le bon plan pour les globe-trotters !, qui dit mieux ? Ce forfait 3G/4G/4G+ est lede l'opérateur, et on le comprend : appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM, SMS illimités depuis la France métropolitaine vers l'Europe et les DOM, accès à la 4G+ dans les zones couvertes, accès aux hotspots WiFi Orange...Une fois les 20 Go mensuels d'internet mobile épuisés, le débit sera réduit, mais les services en ligne toujours accessibles.. C'est le forfait le plus compétitif de chez B&You !Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et vers les DOM. Depuis l'Europe et les DOM, les appels et les SMS émis ou reçus sont également illimités vers les numéros métropolitains. Le forfait comporte également l'accès à B.tv (plus de 70 chaînes TV).Une fois votre Go de données utilisé, vous surfez en débit réduit en France métropolitaine, et si vous êtes en Europe ou dans les DOM, vous serez facturés au tarif en vigueur.Depuis mi-juin 2017 et conformément à la nouvelle législation européenne sur la suppression des frais d'itinérance, Free permet d'utiliser les 2 heures d'appels incluses dans son forfait-star également depuis l'Europe et les DOM.Les SMS et MMS sont illimités vers et depuis la France métropolitaine, les DOM et l'Europe. Vous disposez de 50 Mo d'internet mobile utilisables en France métropolitaine + 50 Mo depuis l'Europe et les DOM.Au-delà des 2 heures d'appel mensuelles, vous serez facturé 0,05€/appel vers la France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM. Côté internet, une fois vos 50 Mo/mois atteints vous serez facturé 0,05€/Mo supplémentaire en France métropolitaine, depuis l'Europe et les DOM.Amateur de musique ?, profitez de l'offre SFR série limitée Musique :(14,99 €/mois si vous êtes déjà client Box), avec un engagement de 12 mois.Appels illimités (vers la France métropolitaine et les DOM et depuis l'Europe et les DOM), SMS et MMS illimités (en France métropolitaine vers les mobiles métropolitains et depuis l'Europe et les DOM vers les mobiles métropolitains, européens et des DOM), internet mobile utilisable en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM, option SFR Presse incluse, WiFi SFR et accès illimité aux services de Napster (diffusion de musique en streaming ou en mode hors-connexion).Attention : données bloquées au-delà des 10 Go/mensuels, sous réserve de rechargement payant.La bonne affaire du moment : lependant 6 mois (16,99 € ensuite). A saisirProfitez de 2 heure d'appels, 3 numéros illimités, des SMS et MMS illimités et de l'internet mobile en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM.Au-delà de vos 5 Go d'internet, La consommation de internet au-delà des 5 Go alloués est automatiquement bloquée par l'opérateur, mais vous avez la possibilité de recharger à tout moment sur orange.fr. Idéal pour gérer la consommation de votre ado (ou la vôtre) !Le forfait Sensation reste l'un des best-sellers de Bouygues :, avec appels illimités vers la France métropolitaine et les DOM, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM.Votre internet mobile est utilisable en Europe et dans les DOM, conformément à la nouvelle législation sur le roaming. Une fois la limite d'1 Go/mois dépassée, vous serez facturé 0,05 €/Mo supplémentaire. Basique et classique, c'est du sérieux !En dehors des opérateurs et de leurs filiales, vous pouvez également opter pour un MVNO. Les principaux acteurs du marché sont :Sans avoir épluché l'ensemble des offres en question (et dont certaines sont sans doute tout à fait intéressantes), on ne peut que vous inviter à bien étudier les différents contrats proposés.Prenons l'exemple, pris au hasard, de JOi Telecom. Un MVNO qui base sa communication sur «» et «». Cette société propose des forfaits avec appels, SMS et MMS illimités. Sauf que si votre appel dure plus de deux heures, là où les opérateurs classiques coupent la connexion, JOi Telecom vous facture 38 centimes la minute.Les SMS / MMS illimités ? Jusqu'à 100 correspondants par mois uniquement. Après, il faudra débourser 10 centimes par SMS, et de 15 à 40 centimes par MMS (selon le contenu).Ceci n'est qu'un exemple, et il y a sûrement d'autres offres avec de petites lignes équivalentes. Les MVNO peuvent proposer des offres plus ciblées qui collent peut-être mieux à un usage précis, mais il faut rester vigilant. Conseil qui vaut par ailleurs, quelle que soit l'offre que vous choisirez.