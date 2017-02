Overclocker son CPU sous Windows : notre sélection de logiciels

Modifié le 01/07/2016 à 17h03

L', ou sur-cadencement voire surcadençage en français, est une pratique qui consiste à augmenter la fréquence de fonctionnement d'un composant électronique, afin d'en obtenir de meilleures performances. Deux raisons à cette pratique : obtenir à moindre frais les mêmes aptitudes qu'un processeur bien plus cher, mais aussi pratiquer ce que certains considèrent comme un sport, à savoir exploiter au mieux les puces dont on dispose.Ceux qui s'essaient à l'passent, pour la plupart, par le micrologiciel de la carte mère, c'est à dire le BIOS. Là se trouvent tous les réglages qui permettent d'obtenir unabouti. Cependant, l'opération est parfois complexe et peut se montrer extrêmement chronophage si l'on recherche le résultat optimal. Il n'est donc pas question ici de vous expliquer comment réaliser unpar ce biais, d'autant que les méthodes (et les résultats) sont très variables selon le matériel utilisé.L'depuis Windows est plus simple. Il passe par des logiciels adaptés, fournis par les constructeurs de cartes mères ou par Intel et AMD, qui sont les deux pourvoyeurs de processeurs pour ordinateur personnel.Nous vous proposons ici une liste de logiciels à télécharger qui pourront vous permettre, selon votre plateforme, de tenter l'aventure. Nous avons choisi de nous limiter aux quatre plus gros fournisseurs de cartes mères en France. Sachez enfin que les logiciels fournis sont souvent proposés dans une suite : nous évoquerons ici uniquement les fonctionnalités ayant trait à l'overclocking CPU et mémoire.Évidemment, nous rappelons que cet article ne vaut que pour les processeurs qui acceptent l', et nous déclinons toute responsabilité en cas de défaillances de votre système.