Cliqz : après le rachat de Ghostery, un navigateur respectueux de la vie privée

L’entreprise entend jouer dans la cour des grands, tout en se différenciant des géants du Web. Elle proposera demain un navigateur universel et puissant, mettant l’accent sur la sécurité, la confidentialité et la protection de l’internaute.

Une alternative aux poids lourds du Web

Le respect de l'utilisateur avant tout

Modifié le 26/04/2017 à 11h47

Absorbée par le Groupe Burda en 2013, introduisant Mozilla à son capital en août 2016 , avant de racheter Ghostery en février dernier, l'entreprise allemande CLIQZ ne cache pas ses ambitions : offrir un navigateur alternatif international, sérieux, original et centré sur l'utilisateur.Son navigateur gratuit, développé enà partir de Firefox est disponible en trois langues (allemand, anglais, français), sur bureau (Windows, macOS) et sur mobile (Android, iOS). Avec en outre une extension indépendante ajoutant ses principales fonctionnalités à Firefox, CLIQZ se veut ainsi résolument universel.Mais le navigateur se veut surtout différent. Disposant de la capacité inédite d'afficher des résultats dès la barre d'adresse pour accélérer les recherches, il met l'accent sur la sécurité et la protection des données.Avec l'intégration de Ghostery, l'une des extensions Firefox les plus populaires en matière de protection de la vie privée, CLIQZ dispose désormais d'une offre complète : navigateur fiable et rapide, dispositif anti-traçage, blocage des publicités, protection anti-phising et sécurisation HTTPS par défaut.Ajouté à l'engagement de « ne stocker aucune donnée personnelle » sur ses serveurs, CLIQZ pourrait bien gagner son pari - « faire disparaître la barrière séparant navigateurs et moteurs de recherche » -, sans pour autant sacrifier le respect de la vie privée des internautes, qui demeurera toujours, pour ses fondateurs, « le pilier de l'entreprise ».