Des recherches plus propres et rapides avec CLIQZ pour Firefox

Actualité sponsorisée

Rapidité à toute épreuve

Gestion des requêtes

Actualité sponsorisée

Modifié le 13/04/2017 à 16h16

CLIQZ promet d'optimiser la performance de recherche tout en respectant la vie privée des utilisateurs. En intégrant étroitement les fonctions de recherche au navigateur, l'extension CLIQZ annonce une « expérience du Web entièrement nouvelle » qui se veut plus directe, plus rapide et plus intelligente, tout en passant outre Google, Bing et Yahoo.Une fois installée sur Firefox , l'extension frappe par son immédiateté : dès la saisie de quelques lettres dans la barre d'adresse, et avant même d'avoir touché à la touche « Entrée » du clavier, ni accédé à la moindre page Web, un menu déroulant affiche des résultats.Dans nombre de cas, les choix proposés sont pertinents et permettent d'accéder en un clic à la page correspondante.Par exemple lorsque la chaîne de caractères « snowden » est saisi, le menu déroulant affiche automatiquement un accès à la page Wikipedia dédiée à Edward Snowden, mais aussi un autre pointant vers la page IMDb (Internet Movie Database) relative au film Snowden. La requête est donc traitée dans toute sa diversité.Le principe va donc bien au-delà des simples suggestions de recherche proposées par les moteurs de recherche classiques. Il s'avère de surcroît d'une efficacité redoutable pour accéder aux résultats les plus populaires. Et en faisant remonter les informations au niveau du navigateur, CLIQZ économise le chargement d'une page souvent inutile, contourne les publicités et élimine au passage le traçage des recherches.Et si les résultats fournis sont insuffisants, l'utilisateur peut bien sûr basculer sur son moteur habituel pour approfondir ses recherches.