La conception d'un jeu vidéo peut vite rebuter les utilisateurs débutants pour bien des raisons : logiciels usines à gaz pas toujours gratuits, nécessite d'apprendre un langage de programmations ou à cause de limitations matérielles. Afin de contourner tous ces obstacles, la rédaction invite à découvrir le logicielici présenté sous Windows mais également disponible sous macOS, Linux ainsi que via le navigateur web.Ce moteur de jeu libre et gratuit est idéal pour débuter et concevoir des jeux de plateformes en 2D ou en 3D. En atteste les nombreux jeux indépendants et notammentdisponible sous iOS et Android entièrement réalisé avec le logiciel.Le logiciel permet la gestion deavec plusieurs animations, de boîtes 3D, et un moteur de particules. Il offre aussi une gestion des ombres et lumières dynamiques ainsi qu'un bon contrôle des collisions.En outre,bénéficie d'un moteur physique permettant d'avoir un comportement réaliste des objets. Il en est de même avec la recherche du chemin pour éviter automatiquement les obstacles. Les comportements peuvent être automatisés et prédéfinis.Même si l'ensemble peut être utilisé sans connaissance préalable en langage de programmation, les utilisateurs avancés pourront utilisé des variables et des structures JSON.Ce moteur de jeu permet le développement de jeux natifs pour Windows et Linux mais aussi pour le web et pour iOS et Android. Notons également la prise en compte du clavier, des manettes de jeux et de l'écran tactile multipoints.Sous toutes les plateformes,bénéficie d'une interface soignée, intuitive et entièrement traduite en français. Pour aller plus loin, le site de l'éditeur dispose de forums, d'un wiki avec des tutoriels et d'une bonne communauté d'utilisateurs en ligne.