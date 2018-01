Le moteur basé sur le langage LUA

De solides connaissances préalables

Ses fonctions

Une aide en ligne abondante

est un moteur de jeu open-source, gratuit et multiplateforme. Ici présenté sous Windows, il est également disponible sous macOS, Linux, Android et iOS. Ce framework permet de réaliser des jeux en 2D en utilisant le langage de programmation LUA.Parmi ses réalisations, citons notammentetdisponible sous Windows ou encoresous Android et iOS.Contrairement à GDevelop demandera des connaissances abouties en langage LUA car le framework sert uniquement à lancer ou débugger les jeux. La programmation passe obligatoirement par un éditeur de texte tiers comme Notepad++ Pour lancer un jeu, l'utilisateur peut soit l'exécuter en glissant un dossier sur un raccourciou alors depuis un fichier ZIP renommé en fichier .LOVE.Parmi ses principales fonctionnalités, ce moteur de jeu prend en charge de nombreux formats d'image, les écrans tactiles et les pixels shaders sous OpenGL. Notons également l'intégration possible du moteur physiqueet d'une foule de bibliothèques additionnelles pour ajouter de nouvelles fonctions au logiciel de base.Que les débutants se rassurent, l'apprentissage du langage LUA est simplifiée en ligne par des tutoriels, des cours et des formations pour apprendre les bases de langage largement utilisé dans le jeu vidéo.bénéficie aussi d'un wiki en français, de forums et de quantité d'exemples de jeu disponible en open-source.