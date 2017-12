Que faire avec Superpowers ?

Ses fonctionnalités

Et côté ergonomie ?

est un moteur de jeu 2D et 3D libre et puissant qui a vu le jour sur les bords du Rhin, chezà Strasbourg. Il offre une approche différente et favorise le travail en collaboration. Pour se faire, l'utilisateur peut créer un serveur local sur lequel les autres développeurs peuvent ensuite se connecter à distance à l'aide d'un mot de passe.apporte un large éventail d'outils pour importer et prendre en main un grand nombre de ressources avec les sprites 2D animés, les objets 3D aux formats OBJ et GLTF, des sons, des polices de caractères et des niveaux de jeu. Pour ce qui est des scripts, le logiciel fournit, une variante du JavaScript.Livré avec ses plugins, il est aussi possible d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires en installant l'un des nombreux modules complémentaires développés par la communauté et les développeurs du logiciel. Pour bien débuter, nous conseillons d'installer le pack de ressources contenant plus de 1000 exemples de sprites, d'arrière-plan et d'effets entièrement libres.Plutôt minimaliste, l'interface deest partiellement traduite en français et s'avère facile à prendre en main. La prévisualisation rapide du résultat final simplifie grandement le développement des jeux.