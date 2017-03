jkDefrag / MyDefrag

Des outils gratuits de défragmentation, autres que l'outil standard de Windows existent, notamment Contig ou Auslogics Disk Defrag Free . Le premier est un outil en ligne de commande, pour lequel une interface graphique existe. Le second propose une ergonomie un peu moins rudimentaire mais n'apporte pas grand chose au niveau des fonctionnalités.JkDefrag devient. A première vue, il ne paie pas de mine, inutile d'y chercher une interface aux couleurs chatoyantes, ou même la moindre option : MyDefrag se lance et exécute sa tâche. La représentation graphique de la défragmentation est horrible mais qui passe son temps à l'admirer ? Le logiciel ne propose aucune option dans son interface graphique mais il est tout de même possible de lui passer de nombreux paramètres en ligne de commande. Une version ligne de commande de l'outil, en plus d'une version économiseur d'écran, est d'ailleurs fournie dans l'archive.MyDefrag 4 permet de lancer une optimisation complète et JkDefrag 3 lance une optimisation par défaut. Si vous n'appréciez pas les options en ligne de commande, JKdefragGUI propose une interface permettant d'accéder aux différents paramètres de défragmentation.