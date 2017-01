L'arrivée de cette extension est une très bonne nouvelle ! Un nouvel usage pour un service historique au sein d'une extension simple et efficace. A essayer, utiliser et abuser sans aucune hésitation.

Connaissez-vous Internet Archive ?

Qu'est-ce que l'extension Wayback Machine ?

Quelle est l'utilité de l'extension Wayback Machine ?

est un organisme qui se consacre, comme son nom le laisse supposer, à l'archivage du web. Comprenez par là qu'il stocke littéralement des copies des pages de tout l'Internet à des moments différents de leur existence.De là, depuis le site officiel de l'organisme , il est possible de consulter n'importe quelle page quand bien même elle ne serait désormais plus en ligne ; c'est la, la machine à remonter le temps.L'extensionpermet d'utiliser la fonctionnalité expliquée ci-dessus au sein même de votre navigateur sans même avoir à se rendre sur le site de l'Concrètement cela permet à l'utilisateur de consulter l'archive créée jour après jour depuis plus de 20 ans sans avoir à rien faire !C'est relativement simple à comprendre. Imaginez qu'en naviguant sur internet vous tombez sur une page web qui n'existe plus. Vous aurez alors le droit de contempler une page vous stipulant que la page est introuvable et le numéro d'erreur : 404. Ce peut-être également une page temporairement inaccessible et les codes 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525, ou 526... Dans tous les cas, vous n'aurez pas l'info que vous cherchiez.Sauf... sauf à consulter une sauvegarde de la page ! C'est ce que propose lad'Internet Archive.