En Californie, on recense déjà des attaques contre des voitures autonomes

Un coup dans une fenêtre

Violence anti-machine ?

Modifié le 08/03/2018 à 09h57

Bien que documentées, ces attaques contre des voitures autonomes n'ont donné lieu à aucune suite judiciaire.Depuis le 1er janvier 2018, le California Department of Motor Vehicles, l'autorité en charge des routes californiennes, a officiellement recensé 6 collisions impliquant un ou plusieurs véhicules autonomes. Et dans ces six affaires, faut-il y voir un signe ? Deux concernent des attaques contre ce type de véhicules.L'affaire la plus récente remonte au soir du 28 janvier à San Francisco. Il est 23 heures quand, à une intersection, un taxi s'arrête devant une voiture autonome. Il semble vouloir l'empêcher d'avancer. Le chauffeur de taxi descend de son véhicule, s'approche du véhicule autonome et donne un violent coup de poing dans la fenêtre avant côté conducteur, endommageant la glace.Quelques semaines plus tôt, toujours à San Francisco, une autre voiture autonome s'avance à un croisement pour tourner à droite. Elle attend, pour poursuivre sa route, que les piétons aient fini de traverser la rue. A ce moment, un piéton s'avance en criant vers le véhicule et frappe violemment du pied le pare-choc arrière de la voiture, endommageant un feu de signalisation.Dans les deux cas, personne n'a appelé la police. Précisons que des personnes se trouvaient à chaque fois à bord des véhicules. Etaient-elles les cibles de la violence encaissée par les voitures ? Ou bien était-ce le fait qu'elles soient autonomes qui provoqua la colère des agresseurs ? Difficile à dire. Ces deux anecdotes font en tout cas grand bruit en Californie, où l'on débat autant de la bêtise humaine que d'une possible épidémie de luddisme anti-voiture autonome dans les années à venir...