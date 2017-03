Goodyear imagine des pneus intelligents et connectés

Goodyear crée des pneus dotés d'intelligence artificielle

Des pneus connectés pour voitures autonomes

Modifié le 13/03/2017 à 17h10

Le constructeur pneumatique Goodyear a présenté au cours du Salon de l'automobile de Genève (qui se tient jusqu'au 19 mars 2017) un concept de pneu connecté doté d'intelligence artificielle. Ce dernier serait capable, grâce à des capteurs, de recueillir des informations sur l'environnement et l'état de la route en temps réel. Le système interne d'intelligence artificielle pourrait analyser ces informations et permettre au pneu de s'adapter, grâce à une peau bionique. En outre, le dispositif d'intelligence intégré au pneu est doté d'une mémoire, qui lui permet d'étudier les situations antérieures et de s'améliorer.La peau bionique du pneu reproduit la flexibilité de la peau humaine : le pneu déploie des alvéoles lorsque la route est humide et arbore une surface lisse lorsque la voie est sèche. Ces mutations sont possibles grâce à des impulsions électriques envoyées dans les couches situées sous la surface du pneu.La révolution des pneus connectés envisagée par Goodyear vise à s'adapter à la montée en puissance des voitures autonomes. Le concept de pneu présenté par Goodyear correspond aux caractéristiques des voitures sans conducteur.D'après le cabinet de conseil McKinsey, les voitures autonomes représenteront 15 % des ventes en 2030. Mais le chemin vers la voiture du futur est long : de nombreux obstacles réglementaires, techniques, sécuritaires, mais aussi du côté des automobilistes doivent encore être franchis.