En Chine, un bébé verrouille un iPhone pour 47 ans

Laisser son iPhone ou iPad à son enfant peut avoir des conséquences dramatiques

Contre l'effacement des données, un remède : faire une copie de sauvegarde

Modifié le 06/03/2018 à 16h23

Les smartphones, c'est comme les cartes bancaires : saisissez trois fois de suite un code erroné, et vous êtes assuré d'avoir des problèmes. C'est précisément ce qui est arrivé à une maman chinoise qui a laissé son iPhone à son fils âgé de deux ans pour qu'il regarde des vidéos éducatives.On devinerait que cette maman chinoise n'espérait que le meilleur lorsqu'elle a laissé son iPhone à son enfant pour quelques heures. De retour à la maison, elle a pourtant trouvé son iPhone verrouillé pour pas moins de 47 ans, comme le rapporte le site chinois Kankanews.com. Et quand on connaît le fonctionnement d'un iPhone, cela n'a rien d'étonnant : chaque saisie erronée du code d'accès (au-delà de la troisième) verrouille l'iPhone pour un certain nombre de minutes, cette durée supplémentaire du verrouillage augmentant à chaque tentative. En commençant par imposer quelques minutes d'attente avant de pouvoir saisir à nouveau le code d'accès, l'iPhone impose ensuite à chaque tentative infructueuse une attente de 24 heures, puis de quelques jours, puis de quelques semaines, et ainsi de suite.Ayant pris contact avec l'Apple Store de Shanghai, la maman s'est vu expliquer qu'elle avait le choix entre attendre 47 ans et accéder à son iPhone immédiatement, mais en effaçant l'ensemble de ses données. Cette protection a été mise en place par Apple afin d'empêcher l'accès à un iPhone volé. En effet, le fait que le code secret soit saisi incorrectement trois fois de suite signifie que la personne qui est en train de le saisir n'est pas le propriétaire du téléphone. Ainsi, pour empêcher une personne non autorisée à accéder à un iPhone en essayant différents codes l'un après l'autre, Apple a programmé ses appareils pour imposer un délai d'attente avant de pouvoir retenter la saisie.Si malgré les risques, vous laissez votre enfant en bas âge jouer avec votre iPhone ou iPad, préparez-vous à ce qui peut potentiellement se passer. Pour minimiser les conséquences si jamais ce type de situation se produit, il convient de créer régulièrement une copie des données contenues sur le téléphone, pour pouvoir ainsi les récupérer si une réitilialisation de l'appareil s'impose. Sur votre ordinateur Windows ou votre Mac, ouvrez régulièrement iTunes, connectez votre iPhone et faites une copie des données. Toutes vos photos, vidéos, notes écrites et autres contenus que vous avez produits avec les applications natives de l'iPhone seront sauvegardés. Par ailleurs, sachez que l'historique de vos achats et téléchargements (musiques, films, applications) est sauvegardé dans votre compte Apple, ainsi vous n'avez pas à acheter à nouveau les applications que vous avez déjà achetées avec le même compte.Si jamais vous devez réinitialiser votre iPhone (suite à des saisies erronées du code d'accès par exemple), vous aurez ainsi un endroit à partir duquel vous pourrez recopier à nouveau vos données sur le téléphone. Et que vous ayez un enfant ou pas, ces copies de sauvegarde sont de toutes façons une bonne idée, personne n'étant à l'abri d'un bug !