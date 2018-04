Xperia XZ2 Premium : Sony dévoile une version boostée du Xperia XZ2

Une mise à jour pour Sony

Xperia XZ2 Premium : pas encore de prix ni de date

Modifié le 16/04/2018 à 16h10

Un appareil qui mise sans surprise sur la photographie, la vidéo et l'audio.En effet la gamme de smartphone de la marque se retrouvait un peu en rade. Mais avec l'annonce de son nouveau-né, le, Sony espère se refaire une place sur le marché. Pour cela, Sony s'adapte et rajoute à son smartphone un appareil photo à double capteur de 19 mégapixels RVB (f/1,8) et 12 mégapixels monochromes (f/1,6). Le capteur photo frontal est lui de 13 mégapixels. Selon l'entreprise, l'appareil photo serait particulièrement bon lorsque la luminosité environnante est basse et serait ainsi l'un des points forts du smartphone.Les caractéristiques du smartphone correspondent à ce que l'on attend d'un produit haut de gamme : un écran compatible HDR de 5,8 pouces, avec une définition de 2.160 x 3.840 pixels (4K), 6 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage et une batterie de 3.540 mAh.Lepossède un écran IPS de 5,8 pouces plus petit que le Samsung Galaxy S9+, avec une résolution 4K et le support du HDR. C'est donc un plus sympathique pour les fans de réalité virtuelle. Il est aussi doté d'un processeur Snapdragon 845 couplé à 6 Go de mémoire vive.Pour l'instant, Sony ne communique aucune date de sortie, mais il est probable que ce soit durant l'été 2018, avec deux coloris disponibles : chrome noir et chrome argenté. Le prix du smartphone n'est pas mentionné non plus, mais il faut s'attendre à ce qu'il soit aux alentours de 900 €.