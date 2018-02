Sony : un Xperia sans prise jack dans les cartons ?

Plus de prise jack et un simple adaptateur USB-C ?

Un modèle présenté au MWC 2018 de Barcelone ?

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Un nouvel appareil de la gamme Xperia a été enregistré auprès de la FCC (Federal Communications Commission) aux Etats-Unis... et il serait dépourvu de prise jack.Le nouveau smartphone que Sony a enregistré auprès de la FCC n'a pas de nom, mais un simple nom de code : PY7-21831A. La FCC a validé la demande le 20 janvier 2018 ce qui, en soi, n'est pas étonnant : il paraîtrait logique que Sony ait un nouveau smartphone dans ses cartons pour l'année 2018, le constructeur ne pouvant pas se permettre de prendre du retard face à ses concurrents.Mais ce que les blogs spécialisés ont découvert, notamment le site XperiaBlog , est que ce nouveau smartphone n'aura pas de prise jack. En lieu et place de cette prise audio se trouverait la petite étiquette de la FCC présentant la certification de l'appareil. Sony pourrait tout simplement avoir déplacé la prise jack, mais un autre indice ne permet pas de le penser.Dans une image présente dans la demande de certification, Sony montre un adaptateur jack branché sur le port USB-C, le même utilisé pour le chargeur.La demande de certification déposée à la FCC présente également la taille de ce nouveau smartphone : 152,79*72,42 millimètres et un écran de 5,7 pouces selon XperiaBlog. Mais pour l'instant on ne sait pas grand-chose de plus.Est-ce que ce smartphone pourrait être dévoilé par Sony au Mobile World Congress de Barcelone en février 2018 ? La rumeur prête au groupe japonais la présentation de sa nouvelle gamme Xperia dotée de processeur Snapdragon 845... et donc le premier Xperia sans prise jack ?