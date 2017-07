Et voici le Samsung Galaxy J5 Pro 2017

Un meilleur écran, un peu plus de RAM et un peu plus de mémoire

La sécurité améliorée du Galaxy J5 Pro

Modifié le 06/07/2017 à 10h41

Le nouveau modèle du Galaxy J5 se démarque surtout par une meilleure sécurité par rapport au Galaxy J5 2017 présenté au printemps. Mais ce n'est pas tout.Les caractéristiques du Galaxy J5 Pro ne sont pas forcément très différentes de celles de la version normale, bien qu'elles s'améliorent un peu. On retrouve le processeur Exynos 7870, qui est couplé avec un GPU Mali-T830 MP2. Mais à la différence de la version normale, le J5 Pro offre 3 Go de mémoire RAM contre 2 Go pour son homologue moins cher.La dalle de l'écran s'améliore : elle reste de 5,2 pouces mais devient Super Amoled Full HD dans le Galaxy J5 Pro de Samsung. Côté mémoire de stockage, elle est doublée à 32 Go et reste extensible grâce à une carte MicroSD. Les capteurs photo à l'avant et à l'arrière sont de 13 Mpx avec, respectivement, une ouverture f/1.9 et f/1.7.Côté batterie, elle augmente à 3 000 mAh, ce qui permet une meilleure autonomie du smartphone. Mais les personnes intéressées par le Galaxy J5 Pro de Samsung seront surtout celles inquiètes de la sécurité de leur smartphone.Si le Galaxy J5 Pro garde le lecteur d'empreinte de son homologue présenté au printemps, il dispose de la suite Knox 2.8 développée par Samsung spécialement pour les entreprises et qui est intégrée en natif.Ces améliorations ont toutefois un prix : environ 300 dollars. Et le smartphone est, pour l'instant, destiné uniquement au marché thaïlandais.