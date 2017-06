Après 1 minute dans une friteuse le Galaxy S8 continue de fonctionner

Un Galaxy S8 plongé 1 minute dans une friteuse

Des tests de résistance concluants

Modifié le 26/06/2017 à 16h49

Faire frire le Galaxy S8 ? Voici l'idée farfelue qu'a eue la marque de bière écossaise Tennent's Lager. Car après tout, pour les smartphones dernière génération, la mode est aux tests les plus extrêmes (résistance au froid, résistance au feu, résistance aux chutes)... Alors pourquoi pas le test de la friteuse ?Dans une vidéo mise en ligne le 15 juin 2017 intitulée « Will it fry? » (est-ce qu'il va frire ?), le dernier né de Samsung est plongé dans une huile en ébullition à 220 degrés pendant 60 secondes. Et à la surprise générale, le Galaxy S8 ressort sain et sauf de la friteuse : si son capteur d'empreinte est totalement grillé, le smartphone continue de fonctionner normalement.Voici une expérience riche en enseignements... Mais au regard du coût du Galaxy S8, on doute que les détenteurs de l'appareil réitèrent le test de leur côté, d'autant plus que si côté fonctionnalités, tout reste inchangé, l'appareil est recouvert d'une épaisse couche de graisse après son passage dans la friteuse (comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous)...Jusqu'ici, le Galaxy S8 a passé avec succès la plupart des tests auxquels il a été soumis. En effet, la certification IP68 du Galaxy S8+ permet une résistance accrue du terminal aux liquides (eau douce et eau salée) et le Galaxy S8+ peut tenir pendant 30 minutes à un mètre de profondeur. Le Galaxy S8+ résisterait également à la poussière et au sable.Pour tester ces capacités, un YouTubeur a récemment placé le Galaxy S8+ dans un bac en plastique, avant de verser le contenu d'une bouteille de soda dessus. Puis il a mis le bac dans le fond du congélateur et l'y a laissé pendant quelques heures. Aucune de ces épreuves n'a abîmé le téléphone, qui a continué à fonctionner parfaitement. En revanche, les différents retours d'expérience sur la résistance aux chocs de l'appareil ont montré que la Galaxy S8 reste sensible aux chutes, en dépit d'un Gorilla Glass 5 censé le rendre plus solide face aux différents impacts.