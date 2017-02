Huawei P10 et P10 Plus : prix et caractéristiques dévoilés

Un document officiel Huawei en fuite en Chine

Trois versions pour le Huawei P10, deux pour le P10 Plus

Modifié le 07/02/2017 à 17h24

Décidément, les fuites en amont du MWC 2017 se font de plus en plus nombreuses. Si ce n'est pas étonnant, cela risque de mettre des bâtons dans les roues des projets des constructeurs.Le constructeur Huawei a fait l'objet d'une fuite majeure : un document qui, semble-t-il, a toutes les chances d'être officiel, a été publié sur les réseaux chinois. La source, non identifiée par le site MyDrivers qui l'aurait postée le premier, laisse planer un doute sur sa véracité, mais s'il s'agit d'un faux, il est particulièrement bien fait.Sur ce document sont présents les principales caractéristiques de deux des trois versions du P10 que devrait commercialiser Huawei : le P10 et le P10 Plus. Le P10 Lite, moins puissant, est absent du document mais ce n'est guère étonnant, Huawei ne devrait pas le mettre en avant, comme à son habitude.Selon ce document, Le P10 se déclinerait en trois versions : 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire pour 3 488 yuans (473 euros), 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire pour 4 088 yuans (554 euros) et 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire pour 4 688 yuans (635 euros). Le P10 Plus, lui, se décline en une version 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire pour 4 988 yuans (676 euros) et 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire pour 5 688 yuans (771 euros).Les prix en euros ne seront bien évidemment pas ceux affichés en France, il ne s'agit que de conversions des prix en yuans, mais ils devraient s'y rapprocher. De quoi se faire une idée du prix du smartphone en Europe.