Le Nexus 6 aura Android Nougat 7.1.1 en janvier 2017

Android Nougat 7.1.1 arrivera sur le Nexus 6

Un bug inattendu cause un délai

Modifié le 29/12/2016 à 11h17

Google a confirmé que la version Android Nougat 7.1.1 sera bien disponible pour les Nexus 6 mais qu'il y a eu un problème inattendu. Il va falloir patienter encore un peu avant de pouvoir mettre à jour son téléphone.Il paraît évident que les téléphones développés par Google reçoivent les mises à jour de l'OS mobile de Google, celui qui domine le marché du mobile, Android. C'est le cas quasiment sans exception mais les propriétaires d'un téléphone Nexus 6 commençaient à s'inquiéter : alors que Google avait confirmé qu'ils bénéficieraient de la version 7.1.1 d'Android Nougat, le déploiement n'a pas encore eu lieu.Pourtant les téléphones plus récents peuvent déjà obtenir cette nouvelle version : les Pixel par exemple. Mais également les Nexus 6P ainsi que le Nexus 5X. Le Nexus 6 semblait donc avoir finalement été oublié par Google et l'inquiétude était de mise : ce smartphone a eu deux ans, en octobre 2016, et Google ne garantit les mises à jour Android que pendant deux ans (et les mises à jour de sécurité pendant trois années).L'absence d'Android Nougat 7.1.1 n'est toutefois pas liée à l'ancienneté du téléphone développé par Google et LG (Motorola ayant été vendue à LG par Google en janvier 2014). Le groupe de Mountain View aurait identifié à la dernière minute un bug rendant incompatible la dernière version d'Android avec le Nexus 6.Google a rapidement corrigé l'erreur et a confirmé la correction au site Android Police. Le déploiement d'Android Nougat 7.1.1 pour le Nexus 6 aura bien lieu courant janvier 2017.