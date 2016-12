Samsung Galaxy S7 : des photos fuitent sur une version "noir de jais"

Le noir de jais sensible aux rayures

Un lancement en Asie, ou aussi en Occident ?

Une vidéo d'Apple montre en effet le processus de fabrication de l'iPhone 7 « noir de jais » : on y découvre des iPhone plongés successivement dans des bains de laque, puis, dans des bacs contenant un talc très fin, destiné à polir les smartphones pour leur donner cet aspect laqué brillant inégalé.Même si de nombreux témoignages d'acheteurs d'iPhone 7 « noir de jais » rapportent qu'ils sont très fragiles, prenant très vite les rayures, cela n'a pas découragé Samsung, qui s'apprête à en lancer un aussi, en version Galaxy S7. L'effet brillant, cependant, ne serait pas aussi poussé. Est-ce juste pour résister aux rayures, ou parce que la technologie était trop complexe à adopter ?D'après plusieurs sources, la production aurait déjà débuté, des photos circulent même sur la Toile, et ces Galaxy S7 pourraient être commercialisés courant décembre, juste à temps pour les fêtes de Noël. Subsiste en revanche un doute sur la disponibilité de l'appareil en Europe. Peut-être ne sera-t-il vendu qu'en Asie pour commencer.Ces Samsung Galaxy S7 formeraient le haut de la gamme, et seraient notamment proposés avec 128 Go de stockage, mais aussi, phénomène inédit, avec une lentille porte-objectif, et des objectifs additionnels ! Le prix ? Il faudra attendre son lancement officiel pour le connaître...