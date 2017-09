Samsung en tête des smartphones les plus vendus en 2017

L'entrée de gamme en tête des ventes en France

Le Galaxy S7 devant l'iPhone 7

Modifié le 18/09/2017 à 16h29

D'après le Kantar World Panel , sur les neuf premiers mois de l'année 2017, ce sont les smartphones Samsung qui occupent le top 4 des ventes de smartphones en France. Et les deux premières places du podium reviennent à des smartphones d'entrée et moyen de gamme, à savoir le Samsung Galaxy J3 et le Samsung Galaxy J5, qui représentent chacun 6 % des parts de marché.Ces smartphones s'affichent entre 100 et 150 euros, voire quelques euros seulement dans le cadre d'un abonnement auprès d'un opérateur.Dans ce classement, Apple fait pâle figure à côté de Samsung. En effet, il faut attendre le 5e place du classement pour voir surgir un appareil signé Apple : il s'agit de l'iPhone 7, qui totalise 3,4 % des parts de marché. A noter également que le Samsung Galaxy S8, sorti en avril 2017, ne figure pas dans le classement. Une situation liée à son lancement récent : on peut supposer qu'il figurera dans le classement prenant en compte l'intégralité de l'année 2017.Sur le haut de gamme, Samsung est davantage plébiscité qu'Apple. En effet, malgré son prix élevé, le Samsung Galaxy S7 occupe la 3ème place du classement avec 3,8 % des parts de marché. Il est suivi du Samsung Galaxy A5 et de l'iPhone 7, avec tous deux 3,4 % des parts de marché.Ce sont les smartphones d'Apple qui occupent les trois dernières positions du classement avec l'iPhone SE (2,9 % des parts de marché), l'iPhone 6 (2,8 % des parts de marché) et l'iPhone 5s (2,7 % des parts de marché).