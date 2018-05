Le robot Stickman de Disney fait des backflips

Un gymnaste de 2,10 mètres

La robotique au service du divertissement

Modifié le 24/05/2018 à 17h10

Un joli exploit de robotique, que Disney veut maintenant pousser plus loin.Pour l'heure, il n'est qu'un bâton articulé, d'où son nom de Stickman. Mais le robot développé par Disney Research est d'ores et déjà capable d'une jolie prouesse physique digne du cirque. La vidéo ci-dessous nous le montre effectuant une acrobatie. Stickman est accroché à l'extrémité d'une corde. Il élance sa grande carcasse haute de 2,10 mètres, lâche la corde, et tel un gymnaste, se replie sur lui-même, effectue une rotation vers l'arrière et se redéploie une fois le backflip réalisé, avant d'atterrir sur un matelas.Pour effectuer cette prouesse, Disney Research a combiné plusieurs technologies. Stickman embarque une centrale inertielle lui permettant d'estimer son orientation et ses déplacements dans l'espace, ainsi qu'un trio de télémètres laser pour mesurer les distances. Il est aussi doté de la vision par ordinateur.Stickman démontre les progrès rapides de Disney dans le domaine de la robotique, même si son acrobatie demeure moins impressionnante que les backflips du robot Atlas développé par Boston Dynamics. A quoi peut donc bien servir Stickman ? Le prototype préfigure sans doute de nouvelles attractions à destination des parcs du groupe.Disney Research travaille sur de nombreuses technologies de pointe (informatique visuelle, robotique, machine learning, procédés de fabrications) au service du divertissement, et a ainsi donné naissance à des innovations intéressantes, comme un système permettant au corps humain de servir de haut parleur, ou une smartwatch capable de décrire ce que l'on touche.