Des robots livreront les pizzas Domino’s en Europe

Des robots livreurs de pizzas en Allemagne et au Pays-Bas

Des robots livreurs qui peuvent porter 8 pizzas

Modifié le 31/03/2017 à 19h09

Starship Technologies, une entreprise créée en 2014 par deux anciens fondateurs de Skype, Ahti Heinla et Janus Friis, a mis au point des robots livreurs autonomes à six roues, baptisés Starship. Ces robots livreront des pizzas à des clients situés dans un rayon de deux kilomètres des magasins Domino's dans certaines villes néerlandaises et allemandes.Domino's Pizza, qui avait déjà testé la livraison de pizzas par des véhicules terrestres et autonomes en Australie et Nouvelle-Zélande en 2016, ainsi que la livraison par drone, également en Nouvelle-Zélande, expérimente plusieurs méthodes de livraison, afin de répondre à ses projets d'expansion. «» a déclaré le directeur général de Domino's Pizza.Les robots Starship, alimentés par des batteries, peuvent se déplacer de façon autonome sur les trottoirs mais pas sur les routes, à une vitesse maximale de six kilomètres heure et avec une charge maximale de 9 kg. «» affirme Starship Technologies.La cargaison transportée par le robot, que les clients peuvent débloquer grâce à un code envoyé sur leur mobile, est isolée et les pizzas sont placées dans des sacs spéciaux qui conservent la fraîcheur ou la chaleur, similaires à ceux utilisés par les traditionnels livreurs à moto.