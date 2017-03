Pizza Hut : commander une pizza avec ses baskets, c'est possible

Pizza Hut invente les baskets pour commander une pizza

Une campagne de pub mais de vrais accessoires connectés

Modifié le 03/03/2017 à 19h35

Difficile de dire s'il s'agit d'un coup de génie ou de l'énième preuve que l'absurde n'a pas de limites. En tout cas, on ne vous ment pas : elles existent vraiment.Qui, mieux qu'une chaîne mondialement connue de pizzerias pourrait penser à associer des baskets, de la technologie, et la livraison de pizzas à domicile ? Personne. C'est la raison pour laquelle l'inventeur de ces baskets permettant de commander une pizza est Pizza Hut. En même temps, on se doute que si une start-up avait lancé le projet elle aurait rencontré des difficultés pour trouver des fonds, même via Kickstarter.Quoiqu'il en soit, les « Pie-Tops », comme elles ont été appelées, fonctionnent sur un principe simple : dans la languette de la chaussure il y a un bouton relié au Bluetooth de votre téléphone. En appuyant sur ce bouton une commande est directement envoyée à PizzaHut. Et grâce à la géolocalisation, le livreur vous rapportera votre pizza où que vous soyez.Vous l'aurez compris : Pizza Hut tente ici de créer le buzz avec une évolution technologique dont l'utilité est somme toute limitée. Il n'est pas question pour la chaîne de vendre à proprement parler des baskets connectées permettant de commander une pizza : imaginez la galère des pauvres livreurs ! Sans compter les pizzas commandées par vos amis qui, curieux, s'amuseront à appuyer sur le bouton dès que vous aurez le dos tourné.Toutefois, si elles ne sont pas en vente, ces baskets existent : au nombre très limité de 64 paires, elles seront distribuées par Pizza Hut dans le cadre d'une future campagne promotionnelle. Il y a fort à parier qu'elles deviendront immédiatement un objet collector pour tout collectionneur de baskets qui se respecte. Mais seront-elles vraiment utilisées pour commander des pizzas ?