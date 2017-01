Microsoft : un brevet pour vous aider à retrouver vos clés

Avec un casque sur la tête, inutile de chercher !

Des limites et des risques potentiels

Modifié le 03/01/2017 à 17h03

Imaginez qu'un beau jour, vous ne retrouviez plus vos clés de voiture. Au lieu de vous lancer dans des recherches frénétiques à travers tout l'appartement, vous prononcez une commande vocale et le casque de réalité augmentée HoloLens vous indique le lieu où la caméra a enregistré vos clés pour la dernière fois. C'est précisément la technologie pour laquelle Microsoft vient de déposer une demande de brevet Le casque de réalité augmentée serait couplé à une solution logicielle capable de suivre l'objet au fur et à mesure que vous le déplacez. Dans le cas où plusieurs personnes dans le foyer porteraient ce type de casque, une solution est même prévue pour permettre l'interaction de ces casques entre eux. Ainsi, si l'objet recherché est tombé dans le champs de vision de la caméra d'un autre casque plus récemment que dans celle de votre propre casque, le logiciel devrait vous communiquer cette information.Les limites de l'intelligence de ce système ne sont pas encore connues. Sera-t-il capable de comprendre qu'un téléphone dont vous avez changé la coque, ou que vous avez rangé dans sa boîte, reste le même téléphone ? Le brevet ne permet pas de le comprendre.En revanche, le document nous apprend que Microsoft prévoit la création d'un système d'alertes intelligentes. Si, en faisant votre sac, vous y mettez systématiquement un objet, quel qu'il soit, et qu'un jour vous ne l'avez pas mis, le logiciel derrière HoloLens vous l'indiquera aussitôt.Reste à savoir à quel point ces échanges de données seront sécurisées.