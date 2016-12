Election américaine : la page "Immigration" du Canada inaccessible

Modifié le 10/11/2016 à 18h44

La victoire de Donald Trump, bel et bien devenu le nouveau président des Etats-Unis, au grand dam de sa concurrente Hillary Clinton, et après une virulente campagne qui a secoué l'opinion publique, la victoire du candidat républicain a eu d'autres conséquences encore.En effet, certains Américains semblent sérieusement songer à l'exil : dès l'annonce des premiers résultats à l'avantage du milliardaire américain, la page consacrée à l'immigration du site du Canada a manifestement été surchargée de demandes, affichant tantôt une page d'erreur, tantôt ne répondant simplement pas.Parallèlement à cet indicateur, les marchés financiers sont également bousculés : lemexicain chutait de près de 10% face au dollar sur les marchés asiatiques, atteignant ainsi son plus bas niveau historique.