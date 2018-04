Le rachat de Shazam par Apple suspendu par la Commission européenne

Une opération stoppée à la demande de plusieurs pays européens

L'ouverture d'une enquête approfondie

Modifié le 25/04/2018 à 09h20

Aujourd'hui, la transaction financière - qui s'annonçait comme l'une des plus grosses jamais réalisées par Apple - est suspendue par la Commission européenne.Suite au rachat deen 1996 pour 400 millions de dollars, puis deen 2014 pour 3 milliards de dollars, l'acquisition depar Apple, pour un prix d'environ 400 millions d'après, s'annonçait d'ores et déjà comme l'une des plus grosses transactions de l'histoire de la marque à la pomme.Tout était prêt, les dirigeants de l'application de reconnaissance musicale déclaraient déjà ne pas pouvoiret annonçaient attendre la conclusion de la transaction avec impatience. Mais voilà, c'était sans compter l'intervention de l'Autriche, la France, l'Islande, l'Italie, la Norvège, l'Espagne et la Suède, qui ont demandé à la Commission européenne d'examiner cette transaction.C'est ainsi que l'opération dese voit suspendue pour une durée maximale de 90 jours ouvrables, le temps pour la Commission d'examiner les tenants et les aboutissants de cette éventuelle transaction. Le régulateur de la CE craint avant tout que l'opération ne permette à Apple d'accéder à des données commerciales sur les clients de ses concurrents musicaux, et que la marque s'en serve pour les cibler et les pousser à utiliser Apple Music plutôt que l'application de l'un de ses concurrents.Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence (et célèbre pour ses positions très claires sur les abus des GAFA ) a déclaré dans le communiqué envoyé par la Commission européenne queLes résultats de l'enquête sont attendus au plus tard le 4 septembre 2018 et indiqueront si le rachat peut être effectué en l'état ou sous certaines conditions, ou s'il est tout simplement annulé.