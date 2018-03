Sony explique pourquoi Xperia XZ2 et XZ2 Compact n'auront pas de prise jack

Un téléphone remodelé

Sony reprend les arguments de ses concurrents

Modifié le 15/03/2018 à 18h06

La marque nipponne a donné quelques explications peu convaincantes sur la suppression de la célèbre prise.Avec le Xperia XZ2, Sony a choisi d'abandonner son design symétrique "OmniBalance" pour proposer un look plus arrondi. En outre, le téléphone disposera d'un écran de 5,8 pouces (5 pouces pour sa version Compact) au format 18:9. Le constructeur a opté pour des téléphones haut de gamme et aux grandes dimensions avec plus de 15 centimètres de longueur, 7 de largeur et 1 d'épaisseur.Pourtant, Sony a décidé de ne pas installer de prise jack, mesurant 3,5 millimètres de diamètre. D'après les caractéristiques du smartphone, il semble donc que ce ne soit pas un problème de place mais plutôt un choix stratégique de la firme japonaise. Comment s'est-elle justifiée de supprimer la prise jack?», explique ainsi Sony dans sa FAQ. A l'instar d'Apple ou de Google, la marque japonaise reprend l'argument classique du design pour justifier son choix, mais invoque aussi «». Ce changement pourrait donc bien cacher l'envie de vendre des accessoires sans fils.Sony ne met pas pour autant de côté les utilisateurs de prise jack et propose à son tour un adaptateur. Pour 20 euros supplémentaires, vous pouvez vous procurer l'adaptateur EC270, qui a la particularité de permettre à la fois le branchement du casque et du chargeur. Cet accessoire ne fonctionnera cependant que sur les smartphones Sony et ne supportera pas la charge rapide.