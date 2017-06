Sony annonce plus de 60 millions de PS4 vendues

Une croissance plus forte que la mythique PS2

6,2 millions de PS4 vendues à Noël

Modifié le 16/06/2017 à 17h39

Depuis le début de l'année, il s'est vendu 13 millions de PS4, soit le record absolu pour Sony sur un semestre, toutes consoles confondues, y compris la PS2.L'E3 2017 ne restera sans doute pas dans les annales de Sony, la firme n'ayant pas de nouvelle console à présenter, contrairement au rival américain Microsoft. Mais on garde le sourire tranquille des leaders à Tokyo. La divisiondu groupe nippon vit rien moins en ce moment que la période la plus florissante de son histoire.Plombée par les résultats décevants de ses ventes de smartphones et de sa division Sony Pictures, l'entreprise basée dans le quartier de Minato à Tokyo sauve la face grâce à la PS4. L'E3 a été l'occasion de rappeler au monde qui domine le marché des consoles de 8e génération : et c'est bien Sony, de loin, avec 60,4 millions de PlayStation 4 vendues depuis son lancement.Sortie il y a moins de 4 ans, en novembre 2013, elle fait donc mieux en rythme de croissance que leabsolu de Sony, la PlayStation 2, dont le constructeur aura écoulé 155 millions d'exemplaires (record des ventes pour une console de salon) durant ses douze années de carrière. Rien qu'à Noël 2016, Sony a écrasé la concurrence avec 6,2 millions de PS4 au pied des sapins dans le monde entier. A ce rythme, la PS4 devrait avoir dépassé d'ici un an ou deux son aînée la PS3 (85 millions d'exemplaires vendues).La PS4 est bien aidée en cela par la sortie l'an dernier de la PS4 Pro acceptant l'Ultra HD, le PlayStation VR et la communauté du PlayStation Plus, friandes d'achats en ligne. Sony semble donc aborder avec sérénité la concurrence inattendue de la Nintendo Switch, celle à venir de la Xbox One X , encaisser aussi les rumeurs de sortie prochaine d'une PS5 pas encore officiellement confirmée, qui aurait pu freiner une croissance toujours galopante...