Conférence Microsoft Build 2018 : les principales annonces du Jour 1

Modifié le 08/05/2018 à 10h43

Ces annonces nous donnent un aperçu des projets à moyen et long terme de Microsoft. Petit tour d'horizon.Satya Nadella, le CEO de Microsoft, a annoncé ce lundiL'entreprise rejoint donc les autres GAFA dans la course à l'innovation en IA. Objectif recherché : développer des applications et des produits qui aident les utilisateurs dans leur vie quotidienne.a fait savoir le CEO, dont le fils est atteint de paralysie cérébrale. Il a, pour l'exemple, fait une démonstration de l'application SeeingIA qui décrit à voix haute ce que voit l'appareil photo du téléphone.On a donc la surprise de voir la Kinect renaître de ses cendres, puisqueLe géant américain place également quelques billes sur les logiciels de reconnaissance vocale, avec des équipes de travail mobilisées sur des outils spécialisés de retranscription d'audio à texte et de texte à audio.Dans un monde où l'information est de plus en plus abondante et où nous produisons de plus en plus de données chaque jour, l'intelligence artificielle pourrait également permettre de mieux gérer et utiliser ces données. Le cloud de Microsoft est donc le deuxième gros sujet des annonces de cette année.Dans ce domaine, dominé par Amazon Web Services, Microsoft détient 13% du marché (et Google, 6%). Le géant fait la place belle aux sociétés qui utilisent son cloud pour l'intelligence artificielle et le machine learning.Ces dernières années, depuis l'entrée de Nadella au poste de CEO, Microsoft s'est montré plus ouvert aux technologies concurrentes. Et il semble bien décidé à continuer sur sa lancée, puisqu'a été annoncée la compatibilité prochaine de Cortana avec Amazon Alexa.Côté mobile, Microsoft a annoncé le lancement de l'application, un service de partage simplifié de données entre le smartphone Android ou iOS d'un utilisateur, et son ordinateur. Par ailleurs,Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de smartphone d'avoir un résumé de leurs activités en ligne. Sur Android, la fonctionnalité intégrera l'application Microsoft Launcher ; sur iOS, c'est l'application Edge qui se verra enrichie.Enfin, sur les partenariats,La conférence Microsoft Build continue aujourd'hui. Pour la voir en direct, connectez-vous sur le site dédié !