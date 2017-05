Microsoft : Windows 10 S et de nouvelles solutions pour l'école

Un Windows spécialement conçu pour les écoles

Microsoft Teams : un environnement collaboratif pour l'éducation

Modifié le 02/05/2017 à 18h36

Aujourd'hui, Windows 10 équipe 400 millions d'ordinateurs. Mais un Windows classique n'est pas forcément adapté au contexte scolaire et Microsoft en est conscient. C'est ainsi que la firme de Redmond présente aujourd'hui une édition spécialement dédiée au monde de l'enseignement : elle est baptisée Windows 10 S. Comme l'a expliqué un responsable de Microsoft, le "S" fait référence aux mots "sécurité", "performances supérieures" et "l'âme () du Windows d'aujourd'hui".Sa particularité : seules les applications issues de Windows Store sont autorisées. Ainsi, les élèves ne peuvent pas installer de logiciels dangereux ou autrement indésirables. Le professeur peut même indiquer à Windows 10 S quelles applications en particulier sont autorisées.D'autres fonctionnalités propres au monde de l'éducation sont également présentes. Il est par exemple possible d'entourer ou de surligner du texte sur des pages web, comme on le ferait avec un stabilo sur le papier. Ces notes restent sur l'ordinateur après la fin de la session et peuvent être facilement partagées avec d'autres élèves ou le professeur.Et quant au paramétrage de l'ensemble des ordinateurs d'une salle de cours , une tâche qui a toujours été fastidieuse, sur Windows 10 S, il est possible de sauvegarder les paramètres sur une clé USB et de l'insérer dans tous les autres ordinateurs pour les paramétrer de la même manière. Le processus se passe automatiquement et est donc facilité au maximum pour l'utilisateur. Les premiers ordinateurs dotés de ce système afficheront un prix de départ de 189 dollars (173 euros). Les ventes devraient commencer à l'été 2017.A l'image de l'outil collaboratif que Microsoft propose aux entreprises, les établissements scolaires et universitaires auront aussi leur propre Microsoft Teams. Il s'agit d'un environnement où les participants peuvent uploader des fichiers, partager des contenus écrits, visuels ou audio, faire des commentaires... D'une façon qui rappelle Facebook, à s'y méprendre. Il est possible de lancer des votes, et même les emojis sont permis ! Une liaison par vidéoconférence est également intégrée dans l'outil.Selon les responsables de Microsoft, cet environnement collaboratif répond aux besoins de la société actuelle, où l'apprentissage est de plus en plus asynchrone et personnalisé. Un élève ayant manqué un jour d'école peut y trouver les contenus dont il a besoin, car tout ce qui est fait pendant le cours s'y partage.Microsoft a également profité de l'occasion pour présenter ses solutions de réalité augmentée pour le monde de l'enseignement. Lorsque dans un cours, il s'agit de l'exploration spatiale, par exemple, le professeur peut non seulement montrer aux élèves un modèle 3D du Mars Rover sur l'écran, sous différents angles, mais aussi le "positionner" dans la salle de cours pour donner une idée de ses dimensions réelles. Et pour en apprendre sur les planètes : une promenade virtuelle dans la galaxie avec les lunettes HoloLens.