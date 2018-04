Huawei serait-il en train de développer son propre OS ?

Huawei a besoin d'une alternative

Pas de date pour l'OS d'Huawei

Sources : Statista.

Modifié le 30/04/2018 à 15h07

Android est de loin le système le plus répandu et le plus utilisé dans le monde, avec plus de 87% de parts de marché au premier trimestre 2017. Malgré ce monopole, les tensions commerciales et sécuritaires entre les États-Unis et la Chine créent de l'instabilité pour Huawei, qui a semble-t-il décidé d'anticiper.Le fabricant chinois ZTE fait déjà les frais des tensions commerciales entre les deux grandes puissances mondiales, puisqu'il est menacé de perdre sa licence Android.Pour Huawei, la menace plane dans une moindre mesure. Mais elle se fait sentir au moment où la firme chinoise cherchait par ailleurs à. Tout comme une grande partie de ses smartphones intègrent des puces fabriquées en interne, Huawei pourrait également chercher à faire des économies en développant un OS propre.Pour l'instant, rien n'est assuré et l'OS de Huawei est loin de voir le jour. En 2012 déjà, la firme annonçait développer son propre système d'exploitation dans le cas où elle ne pourrait plus utiliser Windows Mobile ou Android. Six ans se sont écoulés depuis, et le projet ne semble pas beaucoup plus avancé. Difficile, dans ces conditions, d'estimer une date possible de sortie.Bien qu'on ne dispose d'aucune information à ce sujet, si Huawei devait changer d'OS, on peut tout de même supposer qu'il concevra un système compatible avec les applications et services de Google. Pour l'instant, la firme chinoise n'a guère divulgué d'informations - si ce n'est qu'elle «», comme elle le fait savoir dans un communiqué de presse.