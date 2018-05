HTC : des informations sur le U12 ont fuité

Lire aussi :

Des informations qui fuitent, merci Evan Blass

Des informations techniques révélées

Mais avant même que la firme dévoile son appareil, Evan Blass révèle sur son compte Twitter des détails et des photos duSur son compte Twitter, HTC annonçait au début du mois qu'il présenterait son nouveau téléphone, le U12, le 23 mai prochain. Mais pas de chance pour la firme taïwanaise, des informations ont fuité, et c'est Evan Blass qui les donne sur son compte Twitter. Le blogueur américain révèle des caractéristiques techniques et des photos du smartphone.Sur ces photos, on peut voir ledans trois coloris différents :. Le matériel utilisé semble être du verre et serait nommé "". Il présente un appareil à double capteur en haut de son dos ainsi qu'un lecteur d'empreinte au centre du dos. Par ailleurs, il n'y a aucun bouton physique sur la face avant de l'appareil mais seulement les trois boutons virtuels présents sur les smartphones Android.Blass publie aussi un document qui semble être. On y voit alors toutes les informations et caractéristiques techniques du smartphone et certaines rumeurs parues sur le net semblent se confirmer. Le U12 posséderait un écran LCD WQHD+ de six pouces et il fonctionnerait avec un processeur Snapdragon 845 et 6 Go de Ram. Deux versions seraient disponibles, une de 64 go de stockage interne et une autre de 128 Go.Côté photo, ce serait donc un appareil à double caméra qui est dans son dos avec un capteur de 12 mégapixels et un autre de 16 mégapixels. À l'avant, on retrouve aussi deux capteurs, tous deux à 8 mégapixels. D'après les documents, le U12 est résistant à l'eau avec une protection IP68. Coté autonomie, il possède une batterie de 3500 mph, qui ne sera pas compatible avec la recharge à induction, mais permettra une recharge rapide. Pour l'instant, il fonctionne sous Android Oreo, mais une mise à jour vers Android P semble promise. Les révélations faites par Evan Blass sont très complètes, mais il faudra attendre le 23 mai pour que HTC confirme les informations, donne le prix du U12 et annonce sa commercialisation.