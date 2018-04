Domain fronting : Google coupe une technique évitant la censure

Un petit changement pour Google mais de grosses conséquences

Le domain fronting... c'est quoi ?

Accepter tout le trafic vers le site montré comme la cible, au risque de laisser passer du trafic vers des sites censurés ;

Censurer tout le trafic vers le site montré comme la cible, au risque de conséquences parfois compliquées.

Modifié le 19/04/2018 à 15h20

Un changement dans l'architecture réseau de Google pourrait bien avoir des conséquences négatives pour ceux qui subissent la censure sur internet. Une technique dénommée, permettant d'échapper au contrôle exercé sur le net et s'appuyant régulièrement sur le réseau Google, a été coupée après que l'entreprise a effectué une mise à jour de son réseau.domain fronting, a indiqué un responsable de l'entreprise à The Verge.domain frontingLes réactions de la communauté pourraient tout de même pousser Google à revoir sa copie. Dans un communiqué , Access Now une association qui défend les droits digitaux des internautes dans le monde,domain fronting. Selon l'association, cette technique a permis àet Google doitdomain frontingMais d'ailleurs, qu'est-ce que le? En simplifiant, il s'agit d'une technique qui permet de cacher le site sur lequel on souhaite aller en donnant l'impression que l'on va sur un autre. Pour ce faire, la technique s'appuie sur le chiffrage HTTPS pour cacher la vraie destination. Les censeurs ne pouvant accéder aux données cachées par l'HTTPS, ils ont deux possibilités :Leest donc une solution intéressante pour ceux qui vivent dans des pays où la censure existe sur internet. Dans ce cas, il était possible de donner l'impression que l'on se rendait sur Google, tout en allant en vérité sur d'autres sites, potentiellement censurés.