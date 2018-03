Apple serait en train de développer ses propres écrans MicroLED

Les prochains iPhones pourraient avoir des écrans Apple

L'OLED déjà obsolète, dites bonjour aux écrans MicroLED

Modifié le 19/03/2018 à 09h50

L'agence américaine dévoile lundi 19 mars 2018 qu'Apple serait en train de développer et produire ses propres écrans. Mais ce n'est pas tout : le groupe de Cupertino serait déjà en train de rendre les écrans OLED obsolètes.Selon les informations de Bloomberg, qui les a obtenues de deux personnes au courant du dossier et ayant tenu à rester anonymes, Apple serait en train de développer des écrans dans un lieu tenu secret mais proche de son QG. La production ne concernerait, pour l'heure, qu'un nombre limité d'écrans pour réaliser des tests, ce qui laisse penser que le projet n'en est qu'à ses premières heures.Ce qui est sûr, c'est qu'Apple pourrait ainsi produire elle-même ses écrans. Une volonté qui semble logique : Apple produit déjà ses propres processeurs, dont le dernier est l'A11, évitant ainsi d'être dépendant de Qualcomm. Pour les écrans, le géant est dépendant de Samsung et des autres constructeurs comme Japan Display ou Sharp.Si Apple produit ses propres écrans, le chiffre d'affaires de ces géants pourrait fondre. D'ailleurs, la révélation de Bloomberg a immédiatement fait chuter le titre de Japan Display de 4,4 % et celui de Sharp de 3,3 % sur les marchés asiatiques.Si la Bourse s'inquiète, c'est parce qu'Apple n'aurait pas l'intention de seulement produire les écrans de ses smartphones. La firme de Cupertino pourrait révolutionner le secteur en mettant au point le successeur de l'écran OLED, l'écran MicroLED.Selon Bloomberg, c'est cette technologie qu'Apple veut développer. Elle rendrait les écrans OLED obsolètes alors qu'ils sont embarqués dans la majorité des flagships haut-de-gamme de 2018 dont l'iPhone X. Les écrans MicroLED devraient être plus fins, plus lumineux et moins énergivores que les écrans OLED.Mais Apple aurait des difficultés : le projet, selon les sources de Bloomberg, a failli être abandonné en 2017. Finalement les ingénieurs auraient trouvé une solution et le projet en est à un stade avancé.