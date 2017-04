Uber espionnait Lyft avec un programme diabolique

"Hell", ou quand Uber veut faire vivre l'enfer à son rival Lyft

Récupérer les chauffeurs qui travaillaient pour Uber et Lyft en même temps

Modifié le 14/04/2017 à 09h18

Voilà que le site d'investigation The Information en remet une couche avec un article potentiellement explosif le 12 avril 2017 : il y dévoile un programme d'espionnage industriel complet mis en place par la start-up.Si avoir un programme d'espionnage industriel est déjà illégal, qu'il soit dévoilé par la presse n'est jamais une bonne chose. Alors quand en plus ce programme s'appelle "Hell" ("Enfer" en français) ... C'est clairement mauvais signe. C'est pourtant bien ce qui se passe depuis le 12 avril 2017 chez Uber. The Information a dévoilé, source interne anonyme à l'appui, le programme "Hell" mise en place par Uber.Le but de ce programme est assez simple : surveiller son principal concurrent, Lyft. L'autre start-up du secteur des VTC est bien moins puissante qu'Uber mais réussit tout de même à tenir tête au géant. "Hell", lancé en 2014 et connu uniquement par une poignée de hauts-dirigeants, avait pour but d'empêcher l'entreprise de trop se développer tout en en surveillant les moindres faits et gestes.Pour surveiller Lyft, Uber aurait infiltré la plateforme concurrente avec des faux chauffeurs chargés de récupérer des informations sur Lyft, ses zones d'activité et, surtout, ses chauffeurs. Certains chauffeurs Uber travaillaient pour les deux entreprises afin d'augmenter leur chiffre d'affaires : il n'y a pas de contrat d'exclusivité.En les identifiant, Uber réussissait à les inciter à ne travailler que pour elle, notamment via des incitations financières. Lyft se retrouvait alors privé d'une partie de ses chauffeurs ce qui en ralentissait, de fait, l'expansion et le chiffre d'affaires.