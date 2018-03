Clubic Budget : s'équiper en photo pour moins de 600€

Quel type d'appareil choisir ?

Les compacts experts

Les modèles pro et semi-pro

Modifié le 20/03/2018 à 12h24

Mais qui dit grand éventail de choix dans les marques, les tailles et les prix dit aussi sélection difficile pour les novices ! C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui de vous éclairer sur votre futur achat, en fonction de vos besoins et de vos envies, si vous aussi vous souhaitez apprendre la photographie et réaliser des images toujours mieux maîtrisées !Le choix se fera tout d'abord en fonction de ce que vous souhaitez faire avec ce nouvel appareil photo. Si la priorité est de réaliser de jolis souvenirs grâce à une utilisation principalement automatique, alors lesdevraient vous suffire.Avez leur zoom polyvalent rattaché au flash intégré, ils sont un bon compromis entre une prise en main facile pour toute la famille et des options plus techniques, le tout dans un petit format facile à transporter.Les intéressés pourront même retrouver chez les plus grandes marques des « compacts experts » d'une technicité toujours plus développée avec lesquels il est possible de shooter en mode manuel comme sur un appareil professionnel. Et malgré des capteurs plus petits que chez leurs grands frères, ces petits boîtiers proposent aujourd'hui des prises de vue en format RAW !Parmi les meilleurs compacts experts actuels disponibles pour 600€ ou moins, on trouve notamment le(à 600€) et le(à 360€).Pour ceux qui débutent mais veulent progresser rapidement pour une utilisation plus développée et moins occasionnelle, il est plus intéressant de passer directement à une gamme Reflex . En effet, malgré leur évolution étonnante, les compacts restent tout de même des outils qui laisseront les plus techniciens d'entre vous assez lésés.D'autant plus qu'aujourd'hui, même les importantes familles Canon, Nikon ou Pentax proposent des Reflex à prix réduits, permettant ainsi de rester sur le même appareil tout au long de l'apprentissage et jusqu'à une maîtrise plus précise.