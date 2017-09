OneStep 2 : un appareil pour les nostalgiques de Polaroid

Une version modernisée du OneStep

Le OneStep 2 plus écologique que le OneStep

Modifié le 14/09/2017 à 17h11

Le vintage est décidément à la mode chez les constructeurs de jeux vidéo, de téléphones, mais aussi d'appareils-photos ! Après avoir acheté la dernière usine de production de films Polaroid aux Pays-Bas,change de nom, se rebaptisant Polaroid Originals, et sort une version modernisée du mythique OneStep, commercialisé en 1977.Le OneStep 2 ne décevra pas les amateurs de polaroid : l'appareil présente le même design que son grand frère (malgré des formes un peu plus arrondies) et l'esprit original d'immédiateté et de simplicité a été conservé.Le OneStep 2 est un appareil 100 % argentique. Néanmoins, il a été quelque peu modernisé par rapport au modèle d'origine, intégrant les technologies actuelles. Alors que le OneStep était doté de batteries jetables, le OneStep 2 est dépourvu de batterie et utilise les films i-Type, ce qui en fait un appareil bien plus écologique que le modèle d'origine. Chaque cartouche de i-Type contient 8 clichés. A noter que le ratio de l'image est toujours carré et que le film est toujours plus large sur la partie inférieure, afin de pouvoir y inscrire la date ou toute autre observation.Le OneStep 2 sera commercialisé dès la fin du mois d'octobre 2017 à 119,99 euros. Les cartouches de i-Type s'affichent quant à elles à 16 euros, ce qui fait tout de même 2 euros par photo ! Un objet ludique, mais coûteux, à consommer avec parcimonie...