Avast dévoile les applications les plus gourmandes sous Android

Bonnet d'âne à Samsung et Google

Gros progrès chez Facebook, Snapchat et Spotify

Modifié le 25/08/2017 à 14h50

Avast a travaillé en comparant les applications selon leur poids dans votre espace de stockage, la consommation de données et leur impact sur la batterie du smartphone.Elles sont les grandes responsables quand la batterie de votre smartphone se vide à vitesse grand V. Avast a identifié les 20 applications les plus gourmandes en ressources sous Android. Et deux éditeurs sont particulièrement bien représentés dans ce classement des goinfres énergivores : Google avec 8 apps, suivi de près par Samsung, avec 7 applications.Avast a distingué les applications s'exécutant au démarrage de celles mises en route par l'utilisateur. Dans la première catégorie, Samsung monopolise le podium avec, et. Suivent de la 4ème à la 8ème place, cinq applications Google : dans l'ordre,(activée par de nombreuses applications tierces),(la faute aux outils anti-publicités),et. Deux messageries instantanées ferment la marche, là encore signées Samsung () et Google ().Dans la catégorie des applications lancées par l'utilisateur, en têteet encore Google avec, particulièrement gourmande lorsqu'elle est connectée à. 3ème,, puis 4ème(Lenovo), 5ème(Samsung), 6ème l'agrégateur de réseaux sociaux, 7ème. En 8ème place, un comble, car cette appli est pourtant censée alléger la consommation de votre smartphone. 9ème la messagerie, et 10èmeTrès gourmand aussi relève Avast, le jeu, parvenu à vider complètement la batterie d'un Galaxy Note 6 en seulement 3 heures et demie d'usage continu. Après les mauvais élèves, Avast félicite quelques vertueux ayant optimisé leur service : c'est le cas des poids lourdset, qui sortent du classement des applications les plus gourmandes.