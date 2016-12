Gboard : le clavier Google débarque sur Android

Un moyen astucieux

Accomplir plusieurs types de tâches simultanément sur un smartphone n'est pas chose facile : impossible à la fois de discuter avec un ami sur Facebook, de faire une recherche Google, une autre recherche sur Google Maps et visionner une vidéo YouTube. Ces gestes, qui peuvent tous se faire depuis les onglets d'un navigateur sur l'ordinateur, nécessitent le téléchargement et l'ouverture d'une application distincte sur un smartphone.Pour remédier à cette situation, Google a rendu disponible il y a six mois une application permettant, tant bien que mal, de contourner cette contrainte. Depuis mai 2016, les propriétaires de smartphones peuvent donc faire des requêtes simples sans quitter l'application sur laquelle ils se trouvent. Pour cela, il suffit simplement d'ouvrir le clavier, d'appuyer sur l'icône « G » aux couleurs de Google et le tour est joué !A compter d'aujourd'hui, les adeptes d'Android peuvent eux aussi profiter de Gboard. Afin de l'installer, il faut d'abord télécharger l'application Gboard, puis activer ce nouveau clavier dans les paramètres d'Android. Afin de pouvoir faire des recherches Google, vous serez amené à cocher une case comme quoi vous acceptez de transmettre à la firme de Mountain View le contenu de vos recherches.A part ses fonctionnalités de recherche, ce clavier virtuel permet de trouver des émoticônes et des GIFs à envoyer à vos amis. Google promet également une fonctionnalité de saisie du texte par glissage du doigt, mais nos tentatives d'utiliser cette option n'ont pas abouti. Le test a également révélé les limites de la recherche Google dans le clavier : les pages trouvées ne s'ouvrent pas. Conclusion : Gboard convient pour des recherches simples, comme la météo du lendemain ou l'adresse d'un restaurant. Et là encore, il faudra se fier aux informations que fournit Google : il n'est pas possible d'accéder ni à votre site de météo préféré, ni au site officiel du restaurant qui vous intéresse.