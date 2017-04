Quelles extensions Chrome et Firefox choisir ? Notre top 8

8. Disconnect

7. Adguard AdBlocker

6. DuckDuckGo

5. Video DownloadHelper

4. Pocket

3. Shareholic

2. Evernote Web Clipper

1. Ghostery

Modifié le 06/04/2017 à 12h01

Que seraient nos navigateurs web sans extension ? Petits modules additionnels proposant des fonctionnalités diverses et variées, les add-ons ou extensions, font le bonheur des internautes. Qu'il s'agisse de se simplifier la vie, d'améliorer son expérience de navigation, de protéger sa vie privée, d'accéder à des contenus ou à des notifications en tout genre, chacun a ses extensions préférées pour le travail ou le perso. Mozilla Firefox fut le précurseur dans ce domaine, permettant le premier l'intégration de modules externes afin d'enrichir l'expérience utilisateur. Du côté de Google Chrome , il aura fallu attendre la version 4 afin de pouvoir profiter de cette fonctionnalité. La sélection ci-dessous se concentre sur ces deux navigateurs.De nombreux sites espionnent vos sessions de surf pour vous afficher ensuite de la publicité personnalisée. Rien de tel pour se sentir traqué, on fait difficilement plus agaçant... Et cela n'est pas sans poser des problèmes de sécurité et de confidentialité. Avec Disconnect , vous bloquez facilement tous ces mouchards avec à la clé moins de pubs ciblées et une navigation plus fluide.D'après les concepteurs, cette extension permet de charger les pages jusqu'à 44 % plus rapidement. Ils assurent aussi qu'elle fait économiser jusqu'à 39 % de bande passante.Plébiscitée par le public et les sites spécialisés, elle a été récompensée par des prix. Disconnect a su s'imposer comme une extension incontournable pour un surf sécurisé.Dans la catégorie bloqueurs de pubs, Adblock s'impose comme la référence depuis plusieurs années. On commençait même à le croire indétrônable. Malheureusement, elle permet depuis quelque temps aux sites Internet et régies publicitaires de passer entre les mailles de son filet moyennant finances. Adguard Adblocker constitue une excellente alternative, meilleure même qu'Adblock sur bien des points. Elle intègre ainsi de nombreux outils, dont un bloqueur de publicités vidéo très pratique (incluant celles présentes sur YouTube).Le chargement des pages s'en trouve immédiatement fluidifié et le surf redevient beaucoup plus agréable, débarrassé des pop-ups et pubs en tous genres.Les moteurs de recherche ont la fâcheuse habitude de traquer tous nos faits et gestes et de tout garder précieusement. DuckDuckGo représente une excellente alternative pour éviter ces désagréments. Elle s'ajoute simplement à la liste de vos moteurs de recherche, il vous suffit donc de cliquer dessus pour une recherche précise ou de l'installer par défaut. Avec cet outil pratique, vous pouvez effectuer toutes vos recherches sans jamais être traqué par les sites. Elle ne stocke aucune information personnelle.Côté résultats, elle se montre pertinente également et fait parfaitement le travail.Si elle ne filtre pas toutes les publicités par défaut, elle dispose cependant d'une option qui le permet. Il n'y a donc aucune hésitation à avoir.Cette extension est un outil bien pratique pour télécharger des vidéos et images. Les interfaces de téléchargement proposées par les navigateurs sont souvent réduites à l'essentiel côté options. Avec Video DownloadHelper vous disposez d'un outil complet. Une fois installée, elle repère automatiquement sur chaque page le contenu qu'elle peut télécharger et vous en informe. Un simple clic suffit pour télécharger le contenu qui vous intéresse, vous pourrez alors le sauvegarder et le visionner même hors connexion. Mais bien d'autres options vous sont proposées comme le choix de l'encodage ou du format.L'extension fonctionne avec DailyMotion, YouTube, Facebook, Periscope, Vimeo, Twitch, Liveleak, Vine... En bref, un outil aussi pratique que complet pour tout télécharger.Un contenu vous intéresse, mais vous n'avez pas le temps de le consulter aussitôt ?Beaucoup de personnes s'envoient alors le lien par mail, l'enregistrent dans leurs marque-pages ou gardent l'onglet ouvert jusqu'à avoir le temps d'y retourner. C'est efficace, certes, mais peu pratique surtout lorsqu'on est pas sûr de disposer de la connexion afin d'accéder au contenu le moment venu. Pour faire beaucoup plus simple, Pocket pourrait bien être la solution idéale. Notez que Pocket est désormais intégrée par défaut dans Firefox mais il faudra passer l'extension pour l'ajouter à Chrome.Elle permet de sauvegarder d'un clic tout le contenu qui vous intéresse, dont des vidéos, pages Web ou articles. Vous pourrez ensuite les retrouver depuis tous vos appareils et même sans aucune connexion Internet.Vous surfez sur un site et voyez un produit, article, dossier ou vidéo qui pourrait intéresser vos contacts ? La plupart des sites Web proposent désormais des boutons pour partager le contenu directement sur les réseaux sociaux ou par mail. Mais les options restent souvent limitées aux plus connus d'entre eux ou ne se révèlent pas très pratiques à utiliser. Shareholic est un petit bouton qui s'intègre directement dans votre navigateur et qui vous permet de partager tout le contenu que vous voulez, où vous voulez, d'un simple clic.Il intègre plus de 200 services compatibles et en ajoute régulièrement de nouveaux. Vous êtes donc sûr d'y retrouver vos services favoris. Simple d'utilisation et très pratique, elle devient vite indispensable.Une idée à noter, une page à sauvegarder ou un lien à partager, autant de besoins quotidiens qui impliquent plusieurs services et pas mal d'organisation. Avec les ajouts successifs, cela peut vite devenir compliqué de s'y retrouver. Evernote Web Clipper est une solution ultra pratique et simple d'utilisation. Après avoir installé l'extension sur votre navigateur et créé un compte, vous pourrez collecter tout ce qui vous intéresse et le retrouver facilement sur tous vos appareils.Enregistrez des pages, capturez des articles, sauvegardez des PDF et bien plus, puis organisez le tout en quelques clics dans l'extension.Vous pourrez également capturer des conversions, annoter tout ce que vous avez enregistré, puis partager le tout avec vos contacts.Evernote Web Clipper vous permet même de programmer des rappels. Une extension complète et indispensable.Il est bien difficile de protéger sa vie privée sur Internet. L'extension Ghostery vous donne tous les outils pour démasquer qui surveille votre activité sur le Web et intervenir immédiatement. L'extension détecte tous les mouchards sur Internet et les réseaux sociaux et vous en informe. Vous savez ainsi qui vous surveille et vous obtenez des informations sur ces sociétés.Si vous ne leur faites pas confiance, vous pourrez d'un simple clic refuser de voir leurs scripts et publicités. Ghostery ne collecte aucune information sur vous et vous aide à mieux protéger votre vie privée.